Врач объяснил, как защититься от солнца людям разных возрастов

Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как защитить себя и свою семью от теплового удара во время долгого пребывания на жаре, следуя простым правилам.

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— На побережье это будет, не на побережье, в знойный жаркий день ультрафиолет находится на максимуме, и обгореть можно очень легко, — подчеркнул медик.

Так, специалист порекомендовал избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в полуденное время, так как открытые участки кожи могут обгореть в течение одного–двух часов. При этом, если человеку необходимо нахождение на открытом солнце, в таком случае рекомендуется прикрыть лето хлопчатобумажной одеждой.

Однако, по словам медика, при желании выйти на улицу в жару, необходимо использование солнцезащитных кремов с фильтрами от ультрафиолета от 30 до 50. При этом 50 — это максимальная защита от ультрафиолета.

Добровольский также отметил, что пожилым людям сложнее переносить жару. Им стоит избегать мест под открытым солнцем и сохранять водный баланс, не забывая следить за уровнем артериального давления и другими хроническими заболеваниями.