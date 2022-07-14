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22 минуты назад

Врач объяснил, как защититься от солнца людям разных возрастов

Вечерняя Москва

Семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как защитить себя и свою семью от теплового удара во время долгого пребывания на жаре, следуя простым правилам.

Врач объяснил, как защититься от солнца людям разных возрастов
Фото: PixabayPixabay

— На побережье это будет, не на побережье, в знойный жаркий день ультрафиолет находится на максимуме, и обгореть можно очень легко, — подчеркнул медик.

Так, специалист порекомендовал избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в полуденное время, так как открытые участки кожи могут обгореть в течение одного–двух часов. При этом, если человеку необходимо нахождение на открытом солнце, в таком случае рекомендуется прикрыть лето хлопчатобумажной одеждой.

Однако, по словам медика, при желании выйти на улицу в жару, необходимо использование солнцезащитных кремов с фильтрами от ультрафиолета от 30 до 50. При этом 50 — это максимальная защита от ультрафиолета.

Добровольский также отметил, что пожилым людям сложнее переносить жару. Им стоит избегать мест под открытым солнцем и сохранять водный баланс, не забывая следить за уровнем артериального давления и другими хроническими заболеваниями.

Однако самой уязвимой к жаре категорией являются дети. Родителям рекомендуется следить за одежкой и физической активностью ребенка. Так, детям следует пить больше жидкости, а при тепловом ударе сразу обращаться к врачу, передают «Народные Новости».

Новости,Алексей Добровольский,
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