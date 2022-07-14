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41 минуту назад

Обнаружен ген, вызывающий задержку развития нервной системы

Lenta.ru

Международная группа исследователей во главе с генетиком Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружила новый ген, вызывающий серьезные нарушения развития нервной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Genetics in Medicine.

Обнаружен ген, вызывающий задержку развития ЦНС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Синдромом дефицита дифтамида называется расстройство, которое может привести к гибели эмбриона или сильной задержке развития нервной системы. Ученые связали его с мутацией гена DPH5, который необходим для синтеза дифтамида, модифицированной аминокислоты гистидина, участвующей в формировании рибосомных белков.

Изначально специалисты обнаружили специфические варианты DPH5 у пяти детей с задержкой развития нервной системы, у которых были характерные черты головы и лица, аномалии сердца и трудности с питанием. Чтобы у ребенка развился синдром, дефектные копии гена должны быть унаследованы от обоих родителей, то есть заболевание является аутосомно-рецессивным. Дальнейшие исследования проводили на мышиной модели с измененным геном DPH5.

Мутации в обеих копиях гена на мышиной модели оказались смертельными для новорожденных грызунов. Только одна мышь родилась живой, но умерла через 24 дня. Состояние характеризовалось нарушением роста, деформацией головы и лица и мультисистемной дисфункцией, аналогичной таковой у людей. Компьютерное моделирование продемонстрировало измененную структуру DPH5 и нарушение его взаимодействия с эукариотическим фактором элонгации eEF2 — белком, необходимым для синтеза других белков.

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