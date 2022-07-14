Названы нетипичные признаки рака на теле

Онколог Андрей Воробьев назвал несколько общих симптомов рака, которые можно определить самостоятельно. Также он обратил внимание и на общие симптомы онкологии.

«Припухлость или область утолщения, которые можно прощупать под кожей, являются общим признаком рака», – объяснил врач. Опухоль в районе шеи, подмышек и паха может свидетельствовать о раке в лимфатической системе.

Уплотнение в груди может быть признаком рака груди. Шишки на животе или яичках также указывают на проблемы, отмечает Андрей Воробьев. Общими признаками рака, которые лишь косвенно могут указывать на него являются: усталость, изменение веса, проблемы с кишечником или мочевым пузырем, затруднение глотания и постоянная боль в мышцах, передает «Медик Форум».