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1 час назад

Названы нетипичные признаки рака, которые можно прощупать на теле

РИА "ФедералПресс"

Онколог Андрей Воробьев назвал несколько общих симптомов рака, которые можно определить самостоятельно. Также он обратил внимание и на общие симптомы онкологии.

Названы нетипичные признаки рака на теле
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Припухлость или область утолщения, которые можно прощупать под кожей, являются общим признаком рака», – объяснил врач. Опухоль в районе шеи, подмышек и паха может свидетельствовать о раке в лимфатической системе.

Уплотнение в груди может быть признаком рака груди. Шишки на животе или яичках также указывают на проблемы, отмечает Андрей Воробьев. Общими признаками рака, которые лишь косвенно могут указывать на него являются: усталость, изменение веса, проблемы с кишечником или мочевым пузырем, затруднение глотания и постоянная боль в мышцах, передает «Медик Форум».

Новости,Андрей Воробьев,
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