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54 минуты назад

Врач назвал лучший овощ для лечения язвы желудка

Вечерняя Москва

Врач Эрик Берг рассказал об овоще, который способен благотворно влиять на язву желудка.

Врач назвал лучший овощ для лечения язвы желудка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Есть много теорий, почему развивается язва: стресс, бактерия хеликобактер пилори, употребление нестероидных препаратов и другие. Бороться с заболеванием можно при помощи лекарств, ингибиторов протонной помпы, которые тормозят выработку соляной кислоты, но при них часто возникают побочные эффекты: боль в животе, повышение риска деменции, возникновение полипов и другие. Однако есть альтернативный способ лечения.

— Проводилось исследование на животных. Ученые сравнили действие омепразола и капустного сока для устранения язвы. Установили, что в группе, кто лечился капустным соком, улучшение наблюдается у 83 процентов, а в группе тех, кому давали лекарства — 81 процент. Группа, которая употребляла капусту и капустный сок, пошла на улучшение состояния за 15 дней, а те, кто были на препаратах — за 21, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Доктор объяснил, что в капусте обнаружили группу серосодержащих соединений, которые разрушают и уничтожают хеликобактер пилори, который является провокатором язвы желудка. У здорового человека бактерия никак не оказывает действие на желудок, но в организме больного человека кислотность снижена. Для улучшения состояния доктор рекомендует пить сок из свежей пусты, делать салаты, готовить овощ на пару или квасить.

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