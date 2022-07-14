Врач назвал лучший овощ для лечения язвы желудка

Врач Эрик Берг рассказал об овоще, который способен благотворно влиять на язву желудка.
Есть много теорий, почему развивается язва: стресс, бактерия хеликобактер пилори, употребление нестероидных препаратов и другие. Бороться с заболеванием можно при помощи лекарств, ингибиторов протонной помпы, которые тормозят выработку соляной кислоты, но при них часто возникают побочные эффекты: боль в животе, повышение риска деменции, возникновение полипов и другие. Однако есть альтернативный способ лечения.
— Проводилось исследование на животных. Ученые сравнили действие омепразола и капустного сока для устранения язвы. Установили, что в группе, кто лечился капустным соком, улучшение наблюдается у 83 процентов, а в группе тех, кому давали лекарства — 81 процент. Группа, которая употребляла капусту и капустный сок, пошла на улучшение состояния за 15 дней, а те, кто были на препаратах — за 21, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.
Доктор объяснил, что в капусте обнаружили группу серосодержащих соединений, которые разрушают и уничтожают хеликобактер пилори, который является провокатором язвы желудка. У здорового человека бактерия никак не оказывает действие на желудок, но в организме больного человека кислотность снижена. Для улучшения состояния доктор рекомендует пить сок из свежей пусты, делать салаты, готовить овощ на пару или квасить.