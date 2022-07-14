Врач назвал лучший овощ для лечения язвы желудка

— Проводилось исследование на животных. Ученые сравнили действие омепразола и капустного сока для устранения язвы. Установили, что в группе, кто лечился капустным соком, улучшение наблюдается у 83 процентов, а в группе тех, кому давали лекарства — 81 процент. Группа, которая употребляла капусту и капустный сок, пошла на улучшение состояния за 15 дней, а те, кто были на препаратах — за 21, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.