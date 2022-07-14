Российский врач отказался осматривать ребенка с гниющей ногой

В Курганской области в больнице Шадринска ребенка с гниющей раной на ноге отказались осматривать. Об этом сообщила мать мальчика Елена Титова в социальных сетях, пишет «Область 45».

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По ее словам, в больнице семилетнего ребенка сначала приняла педиатр — она направила мальчика к хирургу, но специалиста не было на рабочем месте. Медсестра, которая встретила россиянку с сыном, сказала, чтобы они вернулись обратно, откуда пришли.

Мальчик пришел к главврачу Шадринской больницы, который направил ребенка в кабинет неотложной помощи.

«В кабинете неотложной помощи нам отказали в медицинском осмотре. В медкарте записей сделано не было, назначений и направлений не выдавали. Мы вернули медкарту педиатру и по своей инициативе обратились в БСМП [больницу скорой медицинской помощи], где ребенка немедленно госпитализировали в отделение гнойной хирургии», — сказала женщина.