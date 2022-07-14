Врач Гришина назвала плюсы сна без одежды

«Это такой естественный физиологический процесс, который у нас в организме происходит — мы снимаем одежду, у нас опускается температура тела, идет хороший энергообмен с одеялом, которое начинает непосредственно контактировать с кожей. Соответственно, человек охлаждается, понижается температура кожи и в результате он засыпает более глубоко. То есть организм таким образом подстраивается под качественный и здоровый сон, который положительно сказывается на здоровье», — объяснила Натэла Гришина.