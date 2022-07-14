Названы опасные болезни от повышенного холестерина

Холестерин является защитным механизмом организма, который залечивает поврежденные сосуды. Но чрезмерное употребление продуктов, повышающих его уровень, может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева .

— У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза (сосуды теряют эластичность, не способны подстраиваться под внешние изменения среды). Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта, — пояснила врач.

Ярцева также подчеркнула, что здоровый человек, у которого нет хронических заболеваний и ему диагностировали повышение холестерина, может не бояться критических изменений здоровья.