Россиянам назвали типичные симптомы оспы обезьян

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что российские врачи могут встретиться с большим числом пациентов, которые подозревают у себя оспу обезьян. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Крючков назвал типичные симптомы оспы обезьян и отнес к ним высокую температуру, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, включая этап пузырьков. Кроме того, у пациентов могут набухать лимфатические узлы.

«Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства. Не надо пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей», — призвал он.

Эксперт допустил, что появление заболевания в России приведет к увеличению количества обращений пациентов, которые верят, что болеют оспой обезьян, а на самом деле они заражены другой инфекцией.