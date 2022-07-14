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47 минут назад

Россиянам назвали типичные симптомы оспы обезьян

Lenta.ru

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что российские врачи могут встретиться с большим числом пациентов, которые подозревают у себя оспу обезьян. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Россиянам назвали типичные симптомы оспы обезьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Крючков назвал типичные симптомы оспы обезьян и отнес к ним высокую температуру, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, включая этап пузырьков. Кроме того, у пациентов могут набухать лимфатические узлы.

«Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства. Не надо пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей», — призвал он.

Эксперт допустил, что появление заболевания в России приведет к увеличению количества обращений пациентов, которые верят, что болеют оспой обезьян, а на самом деле они заражены другой инфекцией.

«Мы не избежим большого количества ложных обращений к врачам из-за подозрений на оспу обезьян. Но это лучше, чем упустить целые цепочки распространения обезьяньей оспы. Здесь очень важно вовремя заподозрить и вовремя обратиться за диагностикой», — заключил Крючков.

Новости,Николай Крючков,
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