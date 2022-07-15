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2 часа назад

Врач рассказала об изменении цвета губ из-за опасных болезней

Lenta.ru

Изменение цвета и состояния губ может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, рассказала врач-терапевт Лидия Голубенко. Опасные болезни, признаком которых могут быть синюшность, желтизна или бледность, а также трещины в уголках губ, она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач рассказала об изменении цвета губ из-за болезней
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Голубенко, если губы приобретают синюшный оттенок, это свидетельствует о проблемах с кровообращением по малому кругу, которые возможны при сердечной недостаточности и миокардите. Желтизна губ у некурящих людей часто указывает на проблемы с печенью, а ярко-красный, почти бордовый цвет — на гипертонию или заболевания почек.

При неестественной бледности губ Голубенко рекомендует проверить уровень гемоглобина и эритроцитов в крови, так как этот симптом часто наблюдается при железодефицитной анемии и нехватке витаминов группы В.

Врач отметила, что заеды — небольшие, но болезненные трещины в уголках губ — нередко возникают при обезвоживании, при гормональном дисбалансе, а также при дефиците жирорастворимых витаминов и витаминов группы В, необходимых для здоровья нервных волокон. Язвы, раны, пузырьки и другие повреждения на слизистой губ, как правило, являются симптомом инфекционных заболеваний, в том числе герпеса, молочницы и стрептодермии.

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