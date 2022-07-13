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3 часа назад

Назван симптом рака, который проявляется задолго до диагноза

Мария Каткова

Онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков назвал симптом рака, который проявляется задолго до постановки диагноза. Об этом сообщают "Известия".

Назван симптом рака, который проявляется задолго до диагноза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил специалист, этот симптом проявляется за 10-20 лет до постановки диагноза рак. Об этом предупреждает необычная реакция на укусы комаров.

«Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10-20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности»

Серяков еще раз отметил необходимость прохождения обследований и добавил, что онкология лучше лечится на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что диетолог назвал выпечку, провоцирующую рак.

Новости,Александр Серяков,
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