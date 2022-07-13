Назван симптом рака, который проявляется задолго до диагноза

Онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков назвал симптом рака, который проявляется задолго до постановки диагноза. Об этом сообщают "Известия".

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Как отметил специалист, этот симптом проявляется за 10-20 лет до постановки диагноза рак. Об этом предупреждает необычная реакция на укусы комаров.

«Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10-20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности»

Серяков еще раз отметил необходимость прохождения обследований и добавил, что онкология лучше лечится на ранних стадиях.