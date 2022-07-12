Мужчина обнаружил у себя менструации и оказался женщиной

33-летний китаец Чен Ли всю жизнь считал себя мужчиной. Однако хромосомный тест показал, что биологически он является женщиной. Обычно таких людей называют интерсекасами, так как их нельзя отнести ни к одному из полов. Историю Чена Ли передает издание SCMP.

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В подростковом возрасте Чен испытывал проблемы с мочеиспусканием, перенес операцию, после которой неоднократно замечал кровь в моче. После долго не проходивших болей врачи обнаружили, что у Чена женский набор хромосом. А его ежемесячные кровотечения из уретры оказались менструациями.

Более того, в больнице помимо мужских гениталий, у мужчины обнаружили женские репродуктивные ограны: матку и яичники. Набор мужских гормонов у него был очень низкий, а женских — высокий. Это и позволило считать его биологически женщиной. Чен узнал, что является интерсексом, испытал большой стресс и попросил удалить женские органы.

По словам хирурга Луо Цзипина, пациент быстро поправился и восстановил уверенность в себе. «Он может жить как мужчина, но не может принести потомство, потому что его тестикулы не производят сперму», — уточнил врач.