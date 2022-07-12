Россиянин провел в реанимации две недели после укуса клеща и умер

Жителя Ильинского района Пермского края укусил клещ. После этого молодой человек скончался. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона, заявление ведомства приводит РИА Новости.

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По сообщению краевого Минздрава, скончавшийся — студент из города Чермоз. Клещ был переносчиком сразу двух инфекций. После укуса россиянина госпитализировали в реанимацию, где он провел более двух недель.

«Такой случай был, пациент был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, но, к сожалению, пациент позже скончался», — приводит агентство комментарий Минздрава.