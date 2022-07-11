Вирусолог объяснил, почему можно не бояться холеры

По его мнению, один случай заражения в Китае еще не значит, что инфекция дойдет до РФ. Кроме того, это заболевание сейчас хорошо контролируется, добавил эксперт.

Он выразил уверенность в том, что ни Россия, ни Китай не допустят дальнейшего распространения холеры. Специалист пояснил, что эта болезнь представляла опасность раньше, когда от нее не было лекарств. Сейчас ситуация изменилась, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу, резюмировал вирусолог. В конце июня стало известно, что жительница одной из станиц Ставропольского края заразилась сибирской язвой. В станице провели дезинфекцию и превентивную антибиотикопрофилактику у контактных лиц, а также организовали вакцинацию животных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними.