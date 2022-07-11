Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
2 часа назад

Вирусолог объяснил, почему можно не бояться эпидемии холеры

Москва24

Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал не бояться завоза холеры на территорию России, сообщает "Газета.ру".

Вирусолог объяснил, почему можно не бояться холеры
Фото: Москва24Москва24

По его мнению, один случай заражения в Китае еще не значит, что инфекция дойдет до РФ. Кроме того, это заболевание сейчас хорошо контролируется, добавил эксперт.

"Это инфекция, при которой очень важно общее санитарное состояние: состояние водопровода, водоснабжения. Оно в России не такое уж плохое", – отметил Альтштейн.

Он выразил уверенность в том, что ни Россия, ни Китай не допустят дальнейшего распространения холеры. Специалист пояснил, что эта болезнь представляла опасность раньше, когда от нее не было лекарств. Сейчас ситуация изменилась, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу, резюмировал вирусолог. В конце июня стало известно, что жительница одной из станиц Ставропольского края заразилась сибирской язвой. В станице провели дезинфекцию и превентивную антибиотикопрофилактику у контактных лиц, а также организовали вакцинацию животных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними.

Новости,Анатолий Альтштейн,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители