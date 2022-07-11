Врач пояснила, почему летом повышается риск заболеть ангиной

Врач-отоларинголог Ольга Зайцева рассказала, почему летом возрастает риск подхватить ангину.

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Первая причина болезни — это резкие перепады температур.

Так, переохладиться можно при перемещении из мест, где работает кондиционер, на улицу. Безопасная разница температур не должна превышать десять градусов.

К ангине может привести и неправильное использование обыкновенного вентилятора. Врач пояснила, что направленные потоки воздуха способствуют переохлаждению, а также высушивают слизистые оболочки, что снижает способность организма сопротивляться инфекциям. Также не рекомендуется спать с включенным вентилятором.

Также возникает риск заболеть при попытках резкого охлаждения в холодных водоемах, обливания ледяной водой, употреблении ледяных напитков.