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1 час назад

Врач рассказал, кого чаще всего кусают комары

Москва24

Частота укусов комаров зависит от множества факторов, в том числе группы крови, температуры тела и физической активности. Об этом в беседе с "Общественной службой новостей" рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.

Врач рассказал, кого чаще всего кусают комары
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"На предпочтения комаров влияет целый ряд факторов – это вес, температура, частота дыхания, запах и даже группа крови", – сказал специалист.

Он отметил, что часто от укусов комаров страдают люди, которые предпочитают заниматься спортом на природе. Дело в том, что этих насекомых привлекает молочная кислота, которая вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок.

Кроме того, привлечь комаров может учащенное дыхание, повышенная температура тела, духи и крема, особенно с запахом лаванды. В числе тех, кто подвержен вниманию кровососущих, находятся также полные люди, люди с первой группой крови и любители выпить. В последнем случае даже небольшого количества пива достаточно, чтобы привлечь комаров, добавил Асанов.

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