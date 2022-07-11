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2 часа назад

Онколог предупредил о последствиях пребывания на солнце

Вечерняя Москваиещё 1

Вредные ультрафиолетовые лучи провоцируют рак кожи. Это происходит из-за воздействия ультрафиолета сразу на большую часть тела человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

Онколог предупредил о последствиях пребывания на солнце
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Больше всего вреду от ультрафиолетовых лучей подвержена кожа. Другие органы от их воздействия не страдают. Отмечу, что рак кожи самый распространенный из всех видов этого заболевания. А с учетом увеличения агрессивности солнечных лучей нужно быть максимально осторожными с загаром, — рассказал он.

Эксперт отметил, что рак кожи можно выявить по ряду типичных признаков, если быть внимательными к своему организму.

— Самый главный признак, что у человека развивается рак кожи, — это появление черных пятен. У светлокожих людей в нормальных условиях ни при каких обстоятельствах не может быть черных пигментных образований. Также изменение цвета и формы родинок может свидетельствовать о данном заболевании. Кроме того, неожиданное появление розовых язвочек, которым характерен зуд, может быть первым признаком онкологии. Такие новообразования быстро растут, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что регулярные профилактические осмотры у врачей — это лучшая профилактика рака кожи. Он советует проверяться раз в год.

— Безусловно, нельзя злоупотреблять загаром и необходимо регулярно обследоваться у врачей. Здоровым людям нужно это делать раз в год. А тем, кто входит в группу риска, — раз в полгода. Если человек заметил какие-то странные проявления на коже, то лучше сразу прийти и показать их врачу, чем затянуть и пропустить проблему, — подытожил специалист.

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