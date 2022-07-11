Онколог предупредил о последствиях пребывания на солнце

— Безусловно, нельзя злоупотреблять загаром и необходимо регулярно обследоваться у врачей. Здоровым людям нужно это делать раз в год. А тем, кто входит в группу риска, — раз в полгода. Если человек заметил какие-то странные проявления на коже, то лучше сразу прийти и показать их врачу, чем затянуть и пропустить проблему, — подытожил специалист.