Страдавшая от инфекций девушка узнала о неожиданном диагнозе

Девушка с ником pinkelephants777 рассказала на Reddit, как после многих лет лечения инфекций мочевыводящих путей случайно узнала свой неожиданный диагноз. Выяснилось, что постоянные болезни вызывала опухоль.

Пользовательница отметила, что в прошлом заболевала инфекциями мочевыводящих путей около 8-12 раз в год. Несколько раз из-за этого у нее также возникали инфекции почек. Девушка постоянно пила антибиотики, из-за чего у нее начались проблемы с кишечником и половой системой.

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«Каждый доктор, к которому я ходила, говорил мне одно и то же: мне нужно ходить в туалет по-маленькому после секса, пить больше воды и так далее. Я говорила им, что и так делаю все эти вещи, а они отвечали, что у некоторых женщин по какой-то причине такие инфекции попросту возникают чаще, чем у других», — написала pinkelephants777.

Однако, по словам рассказчицы, однажды работающий в пункте неотложной помощи доктор заподозрил, что постоянные инфекции могли быть вызваны каким-то нарушением и посоветовал ей срочно пройти обследования. В ходе цистоскопии выяснилось, что в мочевом пузыре девушки было новообразование.

«Оно сформировало "карман", где, как сказал мой врач, копились бактерии, из-за которых усиливалась частота и тяжесть моих инфекций», — объяснила pinkelephants777.

Авторше поста удалили опухоль, которая оказалась не злокачественной. После операции она ни разу не столкнулась с инфекцией мочевыводящих путей и перестала принимать антибиотики, качество ее жизни улучшилось.

«Я облажалась в том, что годами страдала, вместо того чтобы обследоваться, и считала происходящее нормой », — посетовала девушка.