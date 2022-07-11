Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Врач рассказал о негативном влиянии дождей на здоровье

ТК «Звезда»

Повышенная влажность при высокой температуре и затяжные дожди могут негативно сказаться на состоянии организма, привести к утомляемости и снижению работоспособности. Кроме того, такая погода может плохо отразиться на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, так как при дождях снижается атмосферное давление.

Врач рассказал о негативном влиянии дождей на здоровье
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Повышенная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой окружающего воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи», - рассказала «Известиям» врач-терапевт.

У тех, кого есть проблемы с сердцем и дыханием, могут усилиться слабость и одышка. Также возможно повышение внутричерепного давления, что поспособствует появлению головных болей. Кроме того, очень чувствительны к изменению атмосферного давления люди с хроническими болезнями и пожилые граждане. Негативный эффект могут оказывать плесень и грибы, которые часто появляются в помещениях при высокой влажности.

По данным синоптиков, в ближайшие два дня дожди с сильным ветром обрушатся сразу на несколько регионов. Непогода придет в Брянскую, Калужскую, Смоленскую, Курскую, Тверскую, Ленинградскую , Псковскую, Ростовскую, Новгородскую и Мурманскую области, а также в Карелию и Краснодарский край.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители