В Ухане выявили предполагаемый случай заболевания холерой

Один предполагаемый случай заболевания холерой выявлен в городе Ухань в Китае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационный портал "Тяньму синьвэнь".

Пациентом является мужчина, который проживал в общежитии инженерного факультета Уханьского университета. Теперь все студенты направлены на тестирование. Окончательные результаты еще не готовы. Учащихся попросили сообщать о внезапно открывшейся диарее и рвоте.