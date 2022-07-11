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3 часа назад

В Ухане выявили предполагаемый случай заболевания холерой

Газета.Ruиещё 3

Один предполагаемый случай заболевания холерой выявлен в городе Ухань в Китае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационный портал "Тяньму синьвэнь".

В Ухане выявили предполагаемый случай заболевания холерой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пациентом является мужчина, который проживал в общежитии инженерного факультета Уханьского университета. Теперь все студенты направлены на тестирование. Окончательные результаты еще не готовы. Учащихся попросили сообщать о внезапно открывшейся диарее и рвоте.

Медики предупреждают, что нужно пить только кипяченую питьевую воду и лучше не употреблять сырую пищу и морепродукты.

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