Врачи спасли зрение пациента, пересадив нерв с ноги

Как проинформировали в АНО «НИИ микрохирургии», до этого пациенту из Алтайского края была сделана операция по удалению опухоли мозга, в ходе которой повредились тройничный и лицевой нервы.

В результате у мужчины парализовало половину лица, а, глаз, утративший чувствительность, не закрывался. Кроме того, пациента мучали частые воспаления роговицы, что привело к утрате зрения и риску полной потери глаза.

Помощь пришла от томских врачей. Хирург института микрохирургии Андрей Байтингер пришил нерв с ноги к тройничному нерву здоровой части лица. Завершал операцию приглашенный врач отделения офтальмологии ОКБ Евгений Башняк, который «подсоединил» нерв к глазному яблоку.