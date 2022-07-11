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53 минуты назад

Врачи спасли зрение пациента, пересадив нерв с ноги

runews24.ruиещё 1

Как проинформировали в АНО «НИИ микрохирургии», до этого пациенту из Алтайского края была сделана операция по удалению опухоли мозга, в ходе которой повредились тройничный и лицевой нервы.

Врачи спасли зрение пациента, пересадив нерв с ноги
Фото: runews24.rurunews24.ru

В результате у мужчины парализовало половину лица, а, глаз, утративший чувствительность, не закрывался. Кроме того, пациента мучали частые воспаления роговицы, что привело к утрате зрения и риску полной потери глаза.

Помощь пришла от томских врачей. Хирург института микрохирургии Андрей Байтингер пришил нерв с ноги к тройничному нерву здоровой части лица. Завершал операцию приглашенный врач отделения офтальмологии ОКБ Евгений Башняк, который «подсоединил» нерв к глазному яблоку.

Все закончилось успешно, через несколько месяцев к мужчине вернулась чувствительность роговицы и существенно улучшилось зрение.

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