Названы «тихие» звоночки грядущего слабоумия

Специалисты отметили, что о развитии дегенеративных заболеваний мозга раньше всего «сообщают» спутанность сознания и проблемы с памятью. Профессор неврологии Гарвардской медицинской школы, врач-невролог Дэвид Каплан предупреждает, что поначалу такие когнитивные сбои как забывчивость, рассеянность, трудности при запоминании событий из жизни и воспоминании прошлого, случаются эпизодически, и никакой тревоги ни у пациента, ни у его родных не вызывают. Но врач советует не игнорировать эти сигналы.

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По словам невролога Сета Гейла, следует насторожиться при любых необъяснимых и ничем не мотивированные перепадах в настроении, поведении и в характере человека старше 50 лет. Лучше побывать на консультации у специалиста, чтобы вовремя начать лечение, если диагноз подтвердится.