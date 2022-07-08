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3 часа назад

Названы «тихие» звоночки грядущего слабоумия

Мир новостей

Специалисты отметили, что о развитии дегенеративных заболеваний мозга раньше всего «сообщают» спутанность сознания и проблемы с памятью. Профессор неврологии Гарвардской медицинской школы, врач-невролог Дэвид Каплан предупреждает, что поначалу такие когнитивные сбои как забывчивость, рассеянность, трудности при запоминании событий из жизни и воспоминании прошлого, случаются эпизодически, и никакой тревоги ни у пациента, ни у его родных не вызывают. Но врач советует не игнорировать эти сигналы.

Названы «тихие» звоночки грядущего слабоумия
Фото: Мир новостейМир новостей

По словам невролога Сета Гейла, следует насторожиться при любых необъяснимых и ничем не мотивированные перепадах в настроении, поведении и в характере человека старше 50 лет. Лучше побывать на консультации у специалиста, чтобы вовремя начать лечение, если диагноз подтвердится.

В группе повышенного риска находятся люди, чьи родные страдали от дегенеративных заболеваний мозга. Им врачи советуют проявлять такую же осторожность в отношении болезни Альцгеймера, «как и в отношении заболеваний сердца, диабета и других возрастных патологий».

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