Кардиолог назвал группу людей, которая рискует умереть внезапно

Юрий Конев, кардиолог, профессор кафедры амбулаторной терапии Московского государственного медико-стоматологического университета, рассказал, что риск умереть внезапно увеличивается в десятки раз у пожилых людей. Об этом сообщает Ura.ru.

Фото: unsplash unsplash

“Это состояние несовместимо с жизнью. Вы не можете ничего сказать заранее. Тромбоз обычно имеет печальный исход. Это внезапная смерть. Предварительной симптоматики нет, и помочь нельзя”, – подчеркивает кардиолог.

Тромбозу больше подвержены люди с соответствующей предрасположенностью. Чтобы выяснить, относитесь ли вы к их числу, нужно выяснить, нет ли среди ваших родственников случаев внезапной смерти. Основная группа риска – это пожилые люди, которые более склонны к развитию тромбоза.

Если вы или ваши родственники склонны к тромбозам, главная профилактическая мера – это ежегодные медицинские осмотры.