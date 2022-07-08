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6 часов назад

Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от излучения экрана

Вечерняя Москва

Сетчатка глаза со временем становится тоньше в связи с воздействием определенных факторов. Так, HEV-излучения от экранов телефонов и компьютеров могут ускорить этот процесс. Об этом рассказала офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль.

Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от излучения экрана
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Профилактические меры, в первую очередь, это правильное питание, снабжающее нас витаминами, содержащимися в пище. Это витамины А, В, С, Е, и омега-3 жирные кислоты. Именно эти витамины отвечают за восприятие света. Например, при недостатке витамина А развивается «куриная слепота», когда человек плохо видит в темноте, — отметила она.

При этом врач добавила, что витамины группы B способствуют передаче нервного импульса из сетчатки в головной мозг. Витамины С и Р в свою очередь отвечают за упругость и целостность сосудистой сетки, сообщает сайт «Пятого Канала».

По его словам, почувствовать, что со зрением что-то не так, можно, если пациент смотрит на яркий источник света и вокруг него появляются яркие круги. Если при диабете пациенту периодически видятся пунктиры и вспышки, то нужно срочно обратиться к офтальмологу.

Новости,Наталья Коваль,
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