Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от излучения экрана

Сетчатка глаза со временем становится тоньше в связи с воздействием определенных факторов. Так, HEV-излучения от экранов телефонов и компьютеров могут ускорить этот процесс. Об этом рассказала офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль.

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— Профилактические меры, в первую очередь, это правильное питание, снабжающее нас витаминами, содержащимися в пище. Это витамины А, В, С, Е, и омега-3 жирные кислоты. Именно эти витамины отвечают за восприятие света. Например, при недостатке витамина А развивается «куриная слепота», когда человек плохо видит в темноте, — отметила она.

При этом врач добавила, что витамины группы B способствуют передаче нервного импульса из сетчатки в головной мозг. Витамины С и Р в свою очередь отвечают за упругость и целостность сосудистой сетки, сообщает сайт «Пятого Канала».