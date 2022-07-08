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5 часов назад

Врач рассказал, как алкоголь влияет на мозг

РИА "ФедералПресс"

Заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава Подмосковья Тимур Асанов объяснил, как алкоголь влияет на человека. О пагубном воздействии на мозг он рассказал «Общественной службе новостей».

Врач рассказал, как алкоголь влияет на мозг
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Важно понимать, что безопасных доз алкоголя не бывает. Может, действительность и становится привлекательнее с бокалом вина или кружкой пенного, но организму при этом приходится работать на износ», – отметил Асанов.

По словам врача, алкоголь разрушает мозг, при этом может наблюдаться деградация. С годами объем мозга уменьшается. Происходит это под воздействием спиртных напитков.

Кроме того, Асанов сообщил «Общественной службе новостей», что защитная оболочка клеток мозга состоит из жиров, которые разрушаются под воздействием алкоголя.

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