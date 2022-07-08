Врач рассказал, как алкоголь влияет на мозг

Заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава Подмосковья Тимур Асанов объяснил, как алкоголь влияет на человека. О пагубном воздействии на мозг он рассказал «Общественной службе новостей».
«Важно понимать, что безопасных доз алкоголя не бывает. Может, действительность и становится привлекательнее с бокалом вина или кружкой пенного, но организму при этом приходится работать на износ», – отметил Асанов.
По словам врача, алкоголь разрушает мозг, при этом может наблюдаться деградация. С годами объем мозга уменьшается. Происходит это под воздействием спиртных напитков.
Кроме того, Асанов сообщил «Общественной службе новостей», что защитная оболочка клеток мозга состоит из жиров, которые разрушаются под воздействием алкоголя.