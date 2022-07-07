Малышева назвала причины внезапной слепоты

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее коллеги, хирург-офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман назвали причины внезапной слепоты. О факторах, ведущих к резкой потере зрения, они рассказали в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Одной из причин внезапной слепоты Малышева назвала закрытоугольную глаукому, то есть повышение внутриглазного давления.

«У всех дальнозорких [людей] высокий риск закрытоугольной глаукомы, а это как раз слепота за два часа во время приступа», — предупредила она. Коновалов также подчеркнул, что из-за повышения внутриглазного давления зрение можно потерять «за считанные часы».

В связи с этим Малышева выразила уверенность в том, что каждый человек должен знать свое внутриглазное давление. Коновалов добавил, что что норма такого давления — от 16 до 26 миллиметров ртутного столба.

К факторам, приводящим к потере зрения, Гандельман также отнес поражение нервной системы. «

Одна из самых частых причин — это просто инсульт, который повреждает или пути, которые идут к центру зрения в коре головного мозга, или саму кору головного мозга», — сказал он.

Специалист добавил, что риск развития инсульта увеличивается при повышенном давлении.

Еще одной причиной резкой слепоты Малышева назвала отслойку сетчатки. Ее предвестниками, как добавил Коновалов, являются «мушки» перед глазами и затуманивание зрения.