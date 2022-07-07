Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
2 часа назад

Малышева назвала причины внезапной слепоты

Lenta.ru

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее коллеги, хирург-офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман назвали причины внезапной слепоты. О факторах, ведущих к резкой потере зрения, они рассказали в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Малышева назвала причины внезапной слепоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одной из причин внезапной слепоты Малышева назвала закрытоугольную глаукому, то есть повышение внутриглазного давления.

«У всех дальнозорких [людей] высокий риск закрытоугольной глаукомы, а это как раз слепота за два часа во время приступа», — предупредила она. Коновалов также подчеркнул, что из-за повышения внутриглазного давления зрение можно потерять «за считанные часы».

В связи с этим Малышева выразила уверенность в том, что каждый человек должен знать свое внутриглазное давление. Коновалов добавил, что что норма такого давления — от 16 до 26 миллиметров ртутного столба.

К факторам, приводящим к потере зрения, Гандельман также отнес поражение нервной системы. «

Одна из самых частых причин — это просто инсульт, который повреждает или пути, которые идут к центру зрения в коре головного мозга, или саму кору головного мозга», — сказал он.

Специалист добавил, что риск развития инсульта увеличивается при повышенном давлении.

Еще одной причиной резкой слепоты Малышева назвала отслойку сетчатки. Ее предвестниками, как добавил Коновалов, являются «мушки» перед глазами и затуманивание зрения.

«Это не безвыходная ситуация, отслойка сетчатки сегодня лечится. Существуют очень высокотехнологические операции, которые позволяют разложить эту сетчатку, оперируя глаз изнутри. И фактически любую отслойку сетчатки сегодня можно оперировать», — обратил внимание хирург-офтальмолог.

Новости,Михаил Коновалов,Елена Малышева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители