Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
4 часа назад

Нутрициолог назвала первые симптомы панкреатита

Вечерняя Москва

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о том, какие признаки указывают на начало панкреатита.

Нутрициолог назвала первые симптомы панкреатита
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она напомнила, что это воспалительное заболевание поджелудочной железы и тканей вокруг нее, в ходе которого нарушается выработка ферментов и пища не сможет правильно перевариваться.

— Один из первый симптомов — боль чуть выше пупка, которая возникает во время или после еды. Иногда она может носить даже опоясывающий характер, и пациент думает, что у него болит спина, но на деле оказывается, что у него проблемы с ЖКТ. Обычно реакция появляется на жирную или углеводную пищу, алкоголь или фрукты. Также при панкреатите возникают проблемы со стулом, вздутие, газообразование и дискомфорт в области живота, повышенное слюноотделение, отрыжка, тошнота, снижение аппетита, — рассказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Чтобы понять, в чем причина, нужно сделать УЗИ и сдать анализы, которые будут говорить о том, что функция усвоения углеводов не работает. По словам эксперта, вылечить панкреатит можно только при помощи диеты, исключая фастфуд, жирную еду и алкоголь, однако многие пациенты продолжают неправильно питаться и пьют ферменты, но в результате таких действий они могут оказаться на хирургическом столе. Также панкреатит может возникать как следствие проблем с желчным пузырем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители