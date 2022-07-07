Нутрициолог назвала первые симптомы панкреатита

— Один из первый симптомов — боль чуть выше пупка, которая возникает во время или после еды. Иногда она может носить даже опоясывающий характер, и пациент думает, что у него болит спина, но на деле оказывается, что у него проблемы с ЖКТ. Обычно реакция появляется на жирную или углеводную пищу, алкоголь или фрукты. Также при панкреатите возникают проблемы со стулом, вздутие, газообразование и дискомфорт в области живота, повышенное слюноотделение, отрыжка, тошнота, снижение аппетита, — рассказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.