Врачи спасли перенесшего в один день инфаркт и инсульт россиянина

«Еще несколько лет назад спасти такого пациента было бы невозможно. Но сегодня при помощи современного оборудования и слаженной работы бригады кардиологов, неврологов и хирургов нам это удалось», — рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Наталья Хало.