Врачи спасли перенесшего в один день инфаркт и инсульт россиянина

Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы №20 дважды спасли жизнь 66-летнему пациенту с артериальной гипертонией и атеросклерозом. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.
Мужчина в течение нескольких часов перенес сначала инфаркт миокарда, а потом ишемический инсульт.
«Еще несколько лет назад спасти такого пациента было бы невозможно. Но сегодня при помощи современного оборудования и слаженной работы бригады кардиологов, неврологов и хирургов нам это удалось», — рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Наталья Хало.
По ее словам, пациент ранее не обращался за медицинской помощью, не проходил обследование.
«Был доставлен к нам с острым инфарктом миокарда, атеросклеротическим поражением сосудов сердца. Больному произвели стентирование коронарных артерий. Но через два часа у него появилась клиника острого ишемического инсульта: грубый неврологический дефицит, слабость руки и ноги, нарушения речи. Диагностировали тромбоз крупного сосуда головного мозга. Пациент снова оказался на операционном столе. Удалось успешно восстановить кровообращение и избежать тяжелых осложнений», — сообщила врач.