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4 часа назад

Невролог рассказала о симптомах рассеянного склероза

Москва24иещё 2

Врач-невролог Эльвира Волкова рассказала, что рассеянный склероз может коснутся головного и спинного мозга. При этом сначала поражаются оболочки нервных волокон, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Невролог рассказала о симптомах рассеянного склероза
Фото: Москва24Москва24

"Болезнь протекает волнами, когда обострения сменяют восстановления. Однако с течением времени проявления болезни усугубляются, человеку дают инвалидность", – отметила специалист.

По словам медика, среди симптомов данного заболевания – боль в мышцах, нарушение мочеиспускания и дефекации, утомляемость, развитие паралича, в том числе конечностей. Волкова также предупредила, что при развитии рассеянного склероза у человека может быть затруднение с произвольными движениями, падение интеллекта, изменение настроения, боль в глазах, а также снижение зрения.

У детей, имеющих данное заболевание, наблюдаются аналогичные симптомы. В связи с этим врач посоветовала добавлять больше активности в распорядок ребенка. Так, следует заниматься физическими упражнениями регулярно, однако они не должны быть сильными. Необходимо при таком заболевании убрать из рациона спиртное и не злоупотреблять вредными привычками.

Также нужно регулярно отслеживать вес и эмоциональное состояние. Главной причиной склероза, по словам Волковой, является дисфункция иммунной системы. Однако существует и ряд факторов, которые могут спровоцировать развитие болезни. Среди них – наследственность, наличие возбудителей различных инфекций, климат, недостаток витамина D и другие.

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