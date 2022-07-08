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1 час назад

Кардиолог назвал способы защиты организма в жару

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Способы защиты организма в жару назвал в разговоре с «Мослентой» главный врач Первой Градской больницы им. Н.И. Пирогова, кардиолог Алексей Свет.

Кардиолог назвал способы защиты организма в жару
Фото: МослентаМослента

Специалист предупредил, что при сильном повышении температуры воздуха долго находиться на солнце нежелательно.

«В жару наш организм начинает терять жидкость. Это может приводить к сгущению крови и образованию тромбов. В такую погоду желательно не бегать под солнцем целый день», — сообщил Свет.

Людям, вынужденным проводить много времени на улице, нужно увеличить потребление жидкости на 400-600 миллилитров.

При этом в жару важно не переборщить с питьем.

«Если выпить, к примеру, сразу два литра воды, последствия могут быть неприятными. Жидкость может задерживаться в организме и провоцировать отеки», — пояснил Свет.

Пациентам из группы риска, к примеру, живущим с ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом, важно избегать жары. Им лучше всего большую часть дня проводить в кондиционированном помещении или в тени, а на прогулку выходить ранним утром или после шести часов вечера.

По словам кардиолога, изменение атмосферного давления также может приводить к головным болям, головокружениям, спазму или расслаблению сосудов и повышению давления артериального. Метеозависимым людям надо скорректировать режим труда и отдыха.

«В случае, если у вас есть неотложные дела в городе и выхода на улицу не избежать, запаситесь бутылочкой с водой. И если вы принимаете на постоянной основе те или иные препараты, не забывайте о них, продолжайте регулярный прием», — напомнил кардиолог.

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