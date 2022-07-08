Кардиолог назвал способы защиты организма в жару

Способы защиты организма в жару назвал в разговоре с «Мослентой» главный врач Первой Градской больницы им. Н.И. Пирогова, кардиолог Алексей Свет.
Специалист предупредил, что при сильном повышении температуры воздуха долго находиться на солнце нежелательно.
«В жару наш организм начинает терять жидкость. Это может приводить к сгущению крови и образованию тромбов. В такую погоду желательно не бегать под солнцем целый день», — сообщил Свет.
Людям, вынужденным проводить много времени на улице, нужно увеличить потребление жидкости на 400-600 миллилитров.
При этом в жару важно не переборщить с питьем.
«Если выпить, к примеру, сразу два литра воды, последствия могут быть неприятными. Жидкость может задерживаться в организме и провоцировать отеки», — пояснил Свет.
Пациентам из группы риска, к примеру, живущим с ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом, важно избегать жары. Им лучше всего большую часть дня проводить в кондиционированном помещении или в тени, а на прогулку выходить ранним утром или после шести часов вечера.
По словам кардиолога, изменение атмосферного давления также может приводить к головным болям, головокружениям, спазму или расслаблению сосудов и повышению давления артериального. Метеозависимым людям надо скорректировать режим труда и отдыха.
«В случае, если у вас есть неотложные дела в городе и выхода на улицу не избежать, запаситесь бутылочкой с водой. И если вы принимаете на постоянной основе те или иные препараты, не забывайте о них, продолжайте регулярный прием», — напомнил кардиолог.