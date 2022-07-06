Врач раскрыла причины пластических операций у женщин

По словам врача, пациентки стремятся скорректировать внешность ради красоты и омоложения. Также их побуждает обращаться к помощи специалистов в бьюти-сфере желание быть успешными и достичь своих целей. Кроме того, преображение, достигнутое подобным способом, приносит моральное спокойствие, отметила медик.