Найден способ предсказать риск развития лейкемии по анализам

Группа ученых из Эдинбургского университета и Университета Глазго выяснила, что мутации, происходящие в процессе воспроизводства крови, могут предсказать риск развития лейкемии. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature Medicine.
Как правило, нарушение баланса воспроизводства кровяных клеток приводит к лейкемии. По мере старения кровеносная система может повреждаться, вследствие чего организм начинает воспроизводить измененные клетки, которые становятся причиной возникновения рака крови.
Чтобы измерить риск заболевания лейкемией, исследователи обучили искусственный интеллект различным вариациям данных генома, которые ученые собрали в течение 12 лет у 83 человек старше 70 лет. В результате эксперимента специалисты смогли оценивать поведение клеток крови в будущем при помощи алгоритмов машинного обучения. Таким образом, подобный метод изучения мутаций позволит ученым в дальнейшем прогнозировать и другие заболевания.