Найден способ предсказать риск развития лейкемии по анализам

Группа ученых из Эдинбургского университета и Университета Глазго выяснила, что мутации, происходящие в процессе воспроизводства крови, могут предсказать риск развития лейкемии. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature Medicine.

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Как правило, нарушение баланса воспроизводства кровяных клеток приводит к лейкемии. По мере старения кровеносная система может повреждаться, вследствие чего организм начинает воспроизводить измененные клетки, которые становятся причиной возникновения рака крови.