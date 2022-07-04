Россиянам объяснили, как избежать заражения паразитами

Врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Детской клиники ГКБ имени В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий объяснил как избежать заражения гельминтами. Он убежден, что все дело в гигиене. Его слова передает «Лента.ру».

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Зяблицкий отметил, что ежегодно миллиард человек разного возраста заражается паразитами. Самая уязвимая группа — дошкольники, у которых слабо развиты навыки гигиены.

Россияне могут снизить вероятность заражения гельминтами, соблюдая несколько простых правил. Например, мыть руки с мылом после посещения уборной, контактов с животными и землей.

Овощи и фрукты лучше мыть с мылом, а ягоды перед употреблением заливать чистой водой, а затем промывать проточной. Игрушки Зяблицкий тоже придется мыть мыльным раствором, а пол — моющими средствами раз в две недели.

Также педиатр рекомендует проводить профилактические антигельминтные курсы. Если гельмиты нашли у кого-то одного, у лечить всех необязательно, если у других нет косвенных признаков заражения.

«При энтеробиозе у ребенка взрослым однократно назначается мебендазол или пирантел с повтором через 10–14 дней. Также рекомендуется прокипятить или постирать в стиральной машине с температурой 90 градусов по Цельсию постельное и личное белье всех членов семьи», — заявил эксперт.