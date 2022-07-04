Врач предостерегла от лечения солнечных ожогов

«Следовать таким народным советам просто небезопасно. У кефира в составе содержатся микробы, которые могут вызвать инфекцию, а сметана из-за жира, входящего в ее состав, только усугубляет ожог. Облегчение, которое дают сметана и кефир, связаны с тем, что они охлаждают место ожога из-за своей температуры, но это временный и обманчивый эффект», - цитирует издание специалиста.