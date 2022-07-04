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2 часа назад

Врач предостерегла от лечения солнечных ожогов

62info.ru

Самое популярное народное средство, которым и сейчас по старинке пользуются дачники, - кефир или сметана. Есть мнение, что кисломолочные продукты способны снять боль и ускорить заживление. Однако врачи предостерегают от таких способов самолечения.

Врач предостерегла от лечения солнечных ожогов
Фото: 62info.ru62info.ru

Как пишет ФАН со ссылкой на врача-косметолога Зайнаб Мирзоеву, сметана или кефир могут усугубить состояние и привести к осложнениям.

«Следовать таким народным советам просто небезопасно. У кефира в составе содержатся микробы, которые могут вызвать инфекцию, а сметана из-за жира, входящего в ее состав, только усугубляет ожог. Облегчение, которое дают сметана и кефир, связаны с тем, что они охлаждают место ожога из-за своей температуры, но это временный и обманчивый эффект», - цитирует издание специалиста.

Врач советует использовать лекарственные средства, в составе которых есть декспантенол, носить свободную одежду из хлопка и не использовать скрабы на повреждённой коже.

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