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2 часа назад

Россиянам назвали главные симптомы дефицита магния в организме

Inc-News

Россиянам назвали главные симптомы дефицита магния в организмеНедостаток этого минерала может привести к ослаблению костей и ряду серьезных недугов, включая остеопороз.

Россиянам назвали главные симптомы дефицита магния
Фото: Inc-NewsInc-News

По этой причине медики советуют гражданам внимательно прислушиваться к любым изменениям в своем организме.Например, при дефиците магния в организме человека чато достают мышечные спазмы, происходящие непроизвольно.

Слабость, быстрая утомляемость, психические расстройства, головокружение, обмороки и одышка также говорят о нехватке этого вещества.

Все это может закончиться остеопорозом, аритмией, гипертонией, мышечной дистрофией, рассеянным склерозом и тяжелой миастенией. Поэтому специалисты рекомендуют при вышеуказанных симптомах не отмахиваться от проблемы, а все-таки обсудить ее с врачом.

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