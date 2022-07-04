Россиянам назвали главные симптомы дефицита магния в организмеНедостаток этого минерала может привести к ослаблению костей и ряду серьезных недугов, включая остеопороз.

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По этой причине медики советуют гражданам внимательно прислушиваться к любым изменениям в своем организме.Например, при дефиците магния в организме человека чато достают мышечные спазмы, происходящие непроизвольно.

Слабость, быстрая утомляемость, психические расстройства, головокружение, обмороки и одышка также говорят о нехватке этого вещества.