Россиянам назвали главные симптомы дефицита магния в организмеНедостаток этого минерала может привести к ослаблению костей и ряду серьезных недугов, включая остеопороз.
По этой причине медики советуют гражданам внимательно прислушиваться к любым изменениям в своем организме.Например, при дефиците магния в организме человека чато достают мышечные спазмы, происходящие непроизвольно.
Слабость, быстрая утомляемость, психические расстройства, головокружение, обмороки и одышка также говорят о нехватке этого вещества.
Все это может закончиться остеопорозом, аритмией, гипертонией, мышечной дистрофией, рассеянным склерозом и тяжелой миастенией. Поэтому специалисты рекомендуют при вышеуказанных симптомах не отмахиваться от проблемы, а все-таки обсудить ее с врачом.