В ВОЗ допустили появление обезьяньей оспы в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала высоким риск появления оспы обезьян в европейском регионе. В него входит 53 государства, включая Россию. Слова Войнович привело РИА «Новости». Всего в мире выявлено более 5100 случаев обезьяньей оспы в 51 стране. Всемирная сеть здравоохранения (WHN) назвала ситуацию с этим заболеванием пандемией.

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Вуйнович объяснила, что ВОЗ считает высоким риск появления обезьяньей оспы в европейском регионе из-за того, что недавно болезнь обнаружили в нескольких новых странах, а также из-за «несколько нетипичной клинической картины случаев».

ВОЗ рекомендовала всем государствам максимально усилить контроль за выявлением случаев оспы и отслеживать контакты, чтобы контролировать вспышку.