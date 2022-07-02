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2 часа назад

В ВОЗ допустили появление обезьяньей оспы в России

Секрет Фирмы

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала высоким риск появления оспы обезьян в европейском регионе. В него входит 53 государства, включая Россию. Слова Войнович привело РИА «Новости». Всего в мире выявлено более 5100 случаев обезьяньей оспы в 51 стране. Всемирная сеть здравоохранения (WHN) назвала ситуацию с этим заболеванием пандемией.

В ВОЗ допустили появление обезьяньей оспы в России
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Вуйнович объяснила, что ВОЗ считает высоким риск появления обезьяньей оспы в европейском регионе из-за того, что недавно болезнь обнаружили в нескольких новых странах, а также из-за «несколько нетипичной клинической картины случаев».

ВОЗ рекомендовала всем государствам максимально усилить контроль за выявлением случаев оспы и отслеживать контакты, чтобы контролировать вспышку.

Оспа обезьян считается редким вирусным заболеванием, которое передаётся человеку от диких животных. Среди симптомов болезни называют лихорадку, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

Новости,Мелита Вуйнович,ВОЗ,
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