Названы способы помочь упавшему в обморок человеку

«Но главное — это сразу вызвать бригаду скорой помощи, которая оценит состояние пострадавшего. Ни в коем случае не надо давать больному нитроглицерин, потому что он резко снижает артериальное давление, а при обмороке давление и так может быть снижено. Это может привести к очень нехорошим последствиям», — добавил врач.