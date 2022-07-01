Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Невролог подсказал способы профилактики слабоумия

Lenta.ru

Физическая активность не только снижает уровень стресса и тревожности, но и помогает сохранить здоровье мозга, уверяет доктор медицинских наук, врач-невролог Лян Вонг. В беседе с изданием ETNT он подсказал и другие доступные и при этом эффективные способы профилактики слабоумия.

Невролог подсказал способы профилактики слабоумия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик посоветовал обязательно гулять хотя бы полчаса в день, так как благодаря ходьбе увеличивается приток крови к мозгу и значительно улучшаются когнитивные способности. Еще одним способом снизить риск деменции он назвал социальную активность. Чтобы избежать деменции в зрелом возрасте, надо больше общаться, участвовать в общественной деятельности и не забывать о стимуляции когнитивных способностей при помощи учебы, развития новых навыков, разгадывания кроссвордов и головоломок и другой умственной активности, считает врач.

Не менее важно, по словам Вонга, заботиться о своем психическом здоровье и в любых ситуациях стараться сохранять позитивный настрой, так как сильный стресс снижает нейропластичность мозга (способность нейронных сетей в мозге изменяться путем роста и реорганизации).

Напомнил специалист и о важности качественного ночного сна для хорошего самочувствия в целом и профилактики слабоумия в частности.

«Как количество, так и качество сна имеет решающее значение для здоровья мозга. Регулярный недосып приводит к различным неврологическим заболеваниям — в частности, к инсульту, когнитивному старению, деменции и болезни Паркинсона», — пояснил он.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители