Врач рассказал о симптомах инфекций после укуса клеща

Медицинская компания «Инвитро» провела анализ результатов пациентов на клещевые инфекции: боррелиоз, клещевой энцефалит, анаплазмоз и эрлихиоз. Оказалось, что число тестирований на клещевые инфекции выросло по сравнению с прошлым годом, и значительно превысило показатели допандемийного года.

Фото: Сибмеда Сибмеда

В пресс-релизе компании сказано, что за первое полугодие 2022 года число тестирований на клещевые инфекции выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на 15% по сравнению с 2020 и на 114% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

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Рост в большей степени обеспечили тесты на клещевой энцефалит и боррелиоз (на 13% и 11,5% по сравнению с прошлым годом), рост числа тестирований на эрлихиоз и анаплазмоз не превышает 1,5%.

Среди положительных результатов лидируют тесты на боррелиоз – это заболевание выявляется чаще остальных. В 2019 и 2020 годах доля таких тестов составила более 24%, в первом полугодии 2022 – уже 29%. Доля положительных результатов на клещевой энцефалит остается практически неизменной – менее 1% с 2019 года.

По географическому критерию самая высокая выявляемость боррелиозом фиксируется на Урале, в Сибири, Центральном регионе и в Москве.

Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь», ответил на вопрос – как проявляются симптомы инфекций, вызванных укусом клеща.

Анаплазмоз сопровождается головной болью, ознобом, повышением температуры, слабостью, мышечной болью. Бывают тошнота и рвота. При тяжелых случаях заболевания могут возникать менингит, менингоэнцефалит, помрачение сознания.

Эрлихиоз проявляется общей интоксикацией, лихорадкой, головной болью, миалгией и артралгией, может появиться сыпь.

Клещевой боррелиоз – системное заболевание, которое часто имеет хроническое и рецидивирующее течение. Поражаются кожные покровы, нервная и сердечно-сосудистые системы, опорно-двигательный аппарат. Без своевременно начатого лечения могут развиться тяжёлые поражения суставов.

Клещевой энцефалит – острое заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Болезнь начинается остро: недомогание, головная боль, тошнота, нарушение сна, слабость в конечностях, мышцах шеи, онемение кожи лица и шеи. У детей может развиться эпилептический припадок. При тяжелой форме с очаговыми поражениями ЦНС период восстановления длительный – до двух лет. Заболевание может переходить в хроническое.