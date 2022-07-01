Ученые предложили лечить инсульт лекарством от инфарктов

В Сети появилась свежая научная работа от учёных из Университета Калгари в Канаде. В ней они описывают создание эффективного препарата, который обычно применяется для устранения тромбов при сердечных приступах, но также может помочь при инсульте.

Речь идёт о тенектеплазе — средстве, достаточном популярном при оказании помощи людям с инфарктом. Как показало исследование учёных, оно также прекрасно подходит для экстренной терапии острого ишемического инсульта.