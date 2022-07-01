Назван простой способ борьбы с бессонницей

Все больше людей жалуются на проблемы со сном. Кто-то долго не может заснуть, а кто-то постоянно просыпается среди ночи и тяготится той же проблемой – бессонницей. По словам кандидата медицинских наук, президента Российского общества сомнологов Михаила Полуэктова, для этого нужно всего лишь соблюдать определенные правила, сообщает aif.ru.

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Доктор напомнил, что самыми частыми причинами проблем со сном являются стресс, смена образа жизни и повышенная возбудимость нервной системы. Специалист уверен, если устранить причины напряжения, то трудности в большинстве случаев исчезнут. Если же бессонница вызвана особенностями нервной системы, тот в этом случае стоит придерживаться простых правил, которые позволят наладить и восстановить ночной отдых.

Первое, на что нужно обратить внимание, – правильно организованное место для отдыха. По словам сомнолога, в постели нужно только спать, а не смотреть сериалы или телевизор. Также необходимо перестать пользоваться в кровати компьютером или соцсетями. Еще в спальне не должно быть много света и шума. Такие меры позволят мозгу успокоиться и помогут быстрее заснуть.

За час до сна, считает специалист, нужно свести к минимуму любую интеллектуальную и физическую активность. Не стоит строить планы на следующий день, учиться или заниматься спортом. Это позволит избежать перевозбуждения. Вся деятельность вечером должна быть максимально спокойной, сказал врач.