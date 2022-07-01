Назван простой способ борьбы с бессонницей

Все больше людей жалуются на проблемы со сном. Кто-то долго не может заснуть, а кто-то постоянно просыпается среди ночи и тяготится той же проблемой – бессонницей. По словам кандидата медицинских наук, президента Российского общества сомнологов Михаила Полуэктова, для этого нужно всего лишь соблюдать определенные правила, сообщает aif.ru.
Доктор напомнил, что самыми частыми причинами проблем со сном являются стресс, смена образа жизни и повышенная возбудимость нервной системы. Специалист уверен, если устранить причины напряжения, то трудности в большинстве случаев исчезнут. Если же бессонница вызвана особенностями нервной системы, тот в этом случае стоит придерживаться простых правил, которые позволят наладить и восстановить ночной отдых.
Первое, на что нужно обратить внимание, – правильно организованное место для отдыха. По словам сомнолога, в постели нужно только спать, а не смотреть сериалы или телевизор. Также необходимо перестать пользоваться в кровати компьютером или соцсетями. Еще в спальне не должно быть много света и шума. Такие меры позволят мозгу успокоиться и помогут быстрее заснуть.
За час до сна, считает специалист, нужно свести к минимуму любую интеллектуальную и физическую активность. Не стоит строить планы на следующий день, учиться или заниматься спортом. Это позволит избежать перевозбуждения. Вся деятельность вечером должна быть максимально спокойной, сказал врач.
Еще одно важное условие для качественного сна – режим. Ложиться спать и вставать лучше всего приучить себя в одно и то же время даже в выходные, отметил Полуэктов. Если наладить ночной отдых своими силами не получается, добавил он, то запускать проблему не стоит. Важно оперативно обратиться за помощью к специалисту, потому что хронический недосып приводит к серьезным проблемам с самочувствием.