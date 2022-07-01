Назван простой и эффективный способ продления жизни

Постоянные прогулки на еженедельной основе могут увеличить продолжительность жизни на несколько лет.

«Фитнес может быть сложной задачей для многих, поскольку социальные сети распространяют ложные рассказы об идеальном мужском и женском теле. Но разбить его на простые задачи, например, ходить 150 минут в неделю, — это простой и эффективный способ увеличить продолжительность жизни», — цитирует «Вечерня Москва» врача-терапевта Ирину Андрееву.

При этом эксперт отметила важность различных упражнений, поскольку это играет значимую роль в здоровье человека в долгосрочной перспективе. Так, исследования показали, что всего 150 минут быстрой ходьбы в неделю могут увеличить продолжительность жизни на 3,4 года. Человеку достаточно активно ходить всего 21 минуту в день.