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3 часа назад

Назван простой и эффективный способ продления жизни

Свободная прессаиещё 1

Постоянные прогулки на еженедельной основе могут увеличить продолжительность жизни на несколько лет.

Назван простой и эффективный способ продления жизни
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

«Фитнес может быть сложной задачей для многих, поскольку социальные сети распространяют ложные рассказы об идеальном мужском и женском теле. Но разбить его на простые задачи, например, ходить 150 минут в неделю, — это простой и эффективный способ увеличить продолжительность жизни», — цитирует «Вечерня Москва» врача-терапевта Ирину Андрееву.

При этом эксперт отметила важность различных упражнений, поскольку это играет значимую роль в здоровье человека в долгосрочной перспективе. Так, исследования показали, что всего 150 минут быстрой ходьбы в неделю могут увеличить продолжительность жизни на 3,4 года. Человеку достаточно активно ходить всего 21 минуту в день.

Новости,Валерий Новоселов,Ирина Андреева,
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