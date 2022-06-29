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38 минут назад

Названо дешевое аптечное средство от боли в суставах

Диана Товсепова

При боли в суставах возможно справиться с болью с помощью недорогого аптечного средства. Об этом рассказал врач-невролог Дмитрий Шубин в программе «Жить здорово» на Первом канале.

В частности, от болезненных ощущений в суставах способен избавить капсаицин — вещество, которым богат жгучий перец. Но врач рекомендует не бежать в магазин за перцем, а приобрести в аптеке перцовый пластырь или капсаициновую мазь.

«Есть специальные вещества, которые передают возбуждение с периферических нервов в ЦНС, если выработки веществ нет, то и боль не будет передаваться. Капсаицин раздражает терморецепторы, а эффект жжения, который возникает при наклеивании пластыря, позволяет существенно снизить болевые ощущения, не прогревая ткани», — объяснил врач.

При боли в суставах эксперт также посоветовал охлаждать больной участок, прикладывая лед, или с помощью специальных охлаждающих средств.

Ранее мы писали, о каких заболеваниях предупреждает одышка.

Новости,Видео,Дмитрий Шубин,Первый канал,
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