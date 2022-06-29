Названо дешевое аптечное средство от боли в суставах

«Есть специальные вещества, которые передают возбуждение с периферических нервов в ЦНС, если выработки веществ нет, то и боль не будет передаваться. Капсаицин раздражает терморецепторы, а эффект жжения, который возникает при наклеивании пластыря, позволяет существенно снизить болевые ощущения, не прогревая ткани», — объяснил врач.