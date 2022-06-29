Названо дешевое аптечное средство от боли в суставах

При боли в суставах возможно справиться с болью с помощью недорогого аптечного средства. Об этом рассказал врач-невролог Дмитрий Шубин в программе «Жить здорово» на Первом канале.
В частности, от болезненных ощущений в суставах способен избавить капсаицин — вещество, которым богат жгучий перец. Но врач рекомендует не бежать в магазин за перцем, а приобрести в аптеке перцовый пластырь или капсаициновую мазь.
«Есть специальные вещества, которые передают возбуждение с периферических нервов в ЦНС, если выработки веществ нет, то и боль не будет передаваться. Капсаицин раздражает терморецепторы, а эффект жжения, который возникает при наклеивании пластыря, позволяет существенно снизить болевые ощущения, не прогревая ткани», — объяснил врач.
При боли в суставах эксперт также посоветовал охлаждать больной участок, прикладывая лед, или с помощью специальных охлаждающих средств.
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