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2 часа назад

Путин подписал закон о производстве лекарств из плазмы крови

Парламентская газета

Президент России Владимир Путин подписал закон о производстве лекарств из плазмы крови. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о производстве лекарств из плазмы крови
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Согласно новации, плазму крови разрешат передавать не только в государственные организации, но и частным фармацевтическим компаниям — для производства лекарств.

Действующий закон о донорстве позволяет передавать кровь и ее компоненты только в государственные организации, что препятствует производству российских препаратов на основе крови. Закон, принятый в третьем чтении 15 июня, предусматривает, что плазму можно отправлять не только в лечебные учреждения, но и частным фармацевтическим компаниям.

Медикаменты из плазмы планируют производить в рамках государственно-частного партнерства, привлекая в эту сферу инвестиции. Закон позволит наладить импортозамещение в этой области.

Новости,Владимир Путин,
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