Президент России Владимир Путин подписал закон о производстве лекарств из плазмы крови. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Согласно новации, плазму крови разрешат передавать не только в государственные организации, но и частным фармацевтическим компаниям — для производства лекарств.

Действующий закон о донорстве позволяет передавать кровь и ее компоненты только в государственные организации, что препятствует производству российских препаратов на основе крови. Закон, принятый в третьем чтении 15 июня, предусматривает, что плазму можно отправлять не только в лечебные учреждения, но и частным фармацевтическим компаниям.