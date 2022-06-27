Врач рассказала о скрытых признаках опасного заболевания

Кандидат медицинских наук, диетолог, эндокринолог Марина Берковская рассказала россиянам о скрытых признаках опасного заболевания эндокринной системы, которое можно выявить всего лишь по одному анализу. В интервью для «Доктор Питер» она объяснила, что такое первичный гиперпаратиреоз и почему им, сами того не зная, болеют многие люди.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Врач отмечает, что многие заболевания в организме можно распознать еще на ранней стадии на основании анализов. Берковская рассказала, что, увидев повышенный уровень кальция в крови, люди и не подозревают, что это может свидетельствовать о развитии тяжелого эндокринного заболевания.

«Представьте, сдал человек биохимию крови и видит там повышенный кальций, как думаете, хорошо это? Как раз наоборот, много кальция в крови — это сигнал, что пора отправляться к эндокринологу», — предупредила она.

По словам Берковской, чаще всего кальций повышается из-за первичного гиперпаратиреоза, который является весьма распространенным заболеванием:

«Это далеко не редкая патология, она занимает третье по частоте место после диабета и заболеваний щитовидной железы».

Она также объяснила, что зачастую эта болезнь протекает бессимптомно, однако при этом может прогрессировать и давать осложнения.

Врач перечислила распространенные сигналы организма, по которым можно выявить это заболевание: боли в суставах рук и ног, мышечная слабость, костные кисты, камни в почках, аритмия, депрессия, общая слабость, ожирение и инсулинорезистентность. Кроме того, по ее словам, гиперпаратиреоз можно определить по «утиной» походке, которая возникает из-за деформации скелета.

Если человек обнаружил у себя один из симптомов, то эндокринолог рекомендует сдать анализ крови на кальций.