Перечислены неспецифические симптомы гипоксии

Гипоксия – или пониженное содержание кислорода в организме – опасное состояние для человека. Как распознать его начало, радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, внештатный специалист Минздрава Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков.

Гипоксия губительна для нервных клеток в первую очередь, подчеркнул эксперт. Поэтому дневная сонливость, головная боль, повышенная утомляемость, головокружения, бледность кожных покровов, снижение артериального давления считаются неспецифическими признаками этого опасного состояния.

Выявить гипоксию с высокой точностью поможет пульсоксиметр – он измеряет сатурацию, то есть степень насыщения крови кислородом.