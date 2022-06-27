Вирус обезьяньей оспы пережил ускоренную эволюцию

Вирус обезьяньей оспы мутировал гораздо быстрее, чем можно было ожидать, заявили ученые. По неизвестной пока причине он прошел период «ускоренной эволюции», сообщает Nature Medicine.

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Анализ показал, что вирус содержит около 50 новых мутаций, которых не было в образцах 2018 и 2019 годов. Очевидно, из-за них он стал более заразным. Между тем вирусы, подобные обезьяньей оспе, как правило, получают не более одной-двух мутаций в год.

Оспа обезьян – редкое заболевание, которое циркулирует среди приматов и грызунов. Вызывающий его вирус относится к тому же семейству и роду, что и вирус натуральной оспы. Он является эндемичным для Западной и Центральной Африки и практически не распространяется за пределами этого региона. Но в 2022 году масштабная вспышка вышла далеко за границы Африки.

Вирус обезьяньей оспы делится на две клады, или линии: Западной Африки и бассейна Конго. Летальность первой составляет около 1%, другого – до 10%. Текущая вспышка, по мнению вирусологов, вызвана западноафриканской линией.

В рамках нового исследования ученые собрали 15 образцов вируса оспы и восстановили их генетическую информацию. Результаты показали, что скорость мутаций в 6-12 раз превысила ожидаемую.

Многие мутации возникли вследствие контакта вируса с иммунной системой человека, в частности, с семейством антивирусных ферментов APOBEC3. Эти ферменты, атакуя вирус, заставляют его совершать ошибки при копировании своего генетического кода. Как правило, вирус после этого разрушается, но в некоторых случаях видоизменяется и выживает.

Ученые предположили, что «встречи» вируса с ферментами происходили неоднократно, с чем и связан всплеск мутаций. Они также отметили, что вирус стал резко меняться с 2018 года. Вероятно, с этого времени он скрытно циркулировал среди людей.