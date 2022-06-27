Вирус обезьяньей оспы пережил ускоренную эволюцию

Вирус обезьяньей оспы мутировал гораздо быстрее, чем можно было ожидать, заявили ученые. По неизвестной пока причине он прошел период «ускоренной эволюции», сообщает Nature Medicine.
Анализ показал, что вирус содержит около 50 новых мутаций, которых не было в образцах 2018 и 2019 годов. Очевидно, из-за них он стал более заразным. Между тем вирусы, подобные обезьяньей оспе, как правило, получают не более одной-двух мутаций в год.
Оспа обезьян – редкое заболевание, которое циркулирует среди приматов и грызунов. Вызывающий его вирус относится к тому же семейству и роду, что и вирус натуральной оспы. Он является эндемичным для Западной и Центральной Африки и практически не распространяется за пределами этого региона. Но в 2022 году масштабная вспышка вышла далеко за границы Африки.
Вирус обезьяньей оспы делится на две клады, или линии: Западной Африки и бассейна Конго. Летальность первой составляет около 1%, другого – до 10%. Текущая вспышка, по мнению вирусологов, вызвана западноафриканской линией.
В рамках нового исследования ученые собрали 15 образцов вируса оспы и восстановили их генетическую информацию. Результаты показали, что скорость мутаций в 6-12 раз превысила ожидаемую.
Многие мутации возникли вследствие контакта вируса с иммунной системой человека, в частности, с семейством антивирусных ферментов APOBEC3. Эти ферменты, атакуя вирус, заставляют его совершать ошибки при копировании своего генетического кода. Как правило, вирус после этого разрушается, но в некоторых случаях видоизменяется и выживает.
Ученые предположили, что «встречи» вируса с ферментами происходили неоднократно, с чем и связан всплеск мутаций. Они также отметили, что вирус стал резко меняться с 2018 года. Вероятно, с этого времени он скрытно циркулировал среди людей.
Ранее сообщалось, что количество случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 3000. В конце мая в Нигерии скончался инфицированный мужчина.