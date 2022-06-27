Кардиолог: у перенесших COVID-19 повышается риск развития болезней сердца

— У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность, — заметил специалист в интервью РИА Новости.