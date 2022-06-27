Кардиолог: у перенесших COVID-19 повышается риск развития болезней сердца

У достаточно большого числа пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, выявляется повышение ряда показателей, которые говорят о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил в понедельник, 27 июня, директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.
— У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность, — заметил специалист в интервью РИА Новости.
Кардиолог подчеркнул, что отсроченным эффектом перенесенного коронавируса могут стать патологические изменения в миокарде, как в силу влияния самой инфекции, так и за счет нарушения механизмов в иммунитете.
По словам Шляхто, риски отсроченного развития сердечной недостаточности, нарушений ритма сердцебиения являются основанием для прохождения углубленной диспансеризации, в том числе и по направлению сердечно-сосудистых заболеваний.
Накануне врач-кардиолог Евгений Утин назвал рацион, который поможет сохранить здоровье сердца как можно дольше.