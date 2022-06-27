Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
2 часа назад

Кардиолог рассказал о рисках развития заболеваний сердца у перенесших COVID-19 пациентов

Вечерняя Москва

У достаточно большого числа пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, выявляется повышение ряда показателей, которые говорят о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил в понедельник, 27 июня, директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Кардиолог: у перенесших COVID-19 повышается риск развития болезней сердца
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность, — заметил специалист в интервью РИА Новости.

Кардиолог подчеркнул, что отсроченным эффектом перенесенного коронавируса могут стать патологические изменения в миокарде, как в силу влияния самой инфекции, так и за счет нарушения механизмов в иммунитете.

По словам Шляхто, риски отсроченного развития сердечной недостаточности, нарушений ритма сердцебиения являются основанием для прохождения углубленной диспансеризации, в том числе и по направлению сердечно-сосудистых заболеваний.

Накануне врач-кардиолог Евгений Утин назвал рацион, который поможет сохранить здоровье сердца как можно дольше.

Новости,Евгений Шляхто,Минздрав РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители