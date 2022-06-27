Медсестра раскрыла признаки приближающейся смерти

Медсестра хосписа Пенни Смит в ролике, опубликованном в TikTok, раскрыла признаки приближающейся смерти пациентов. Она рассказала, что в последние минуты у умирающих людей вытянута шея и неподвижный взгляд.

По словам специалистки, в последние недели жизни пациенты хосписа много времени спят, очень мало едят и становятся замкнутыми.

За несколько дней до смерти люди начинают говорить о том, что «отправятся в поездку» или «вернутся домой», начинают видеть покойных близких или перебирать свои вещи, отметила Смит.

«У них меняется дыхание, они потребляют меньше жидкости, постоянно спят и страдают от недержания мочи», — добавила она.

Когда людям остается несколько часов до ухода из жизни, у них ледяные руки и ноги, высокая температура тела, сильное потоотделение и затрудненное дыхание, которое обычно является предсмертным храпом, рассказала также медсестра.

«В последние минуты жизни пациенты перестают отвечать на вопросы, у них вытянута шея, открытые глаза, но неподвижный взгляд, и также затрудненное дыхание», — заключила она.