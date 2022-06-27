Врач назвала опасные болезни молодых

«В своей практике я много раз встречалась с молодыми пациентами, которые в силу стереотипов не обращались вовремя к специалисту, что приводило к диагностике на поздних стадиях и ухудшению прогнозов», – пояснила врач.

Она рекомендовала ознакомиться с симптомами, на которые нужно обращать внимание, чтобы вовремя заподозрить заболевание. Среди них могут быть повышенная утомляемость при привычных нагрузках, нарушение питания: снижение аппетита, извращение вкуса, появление отвращения к определенным продуктам, чаще к мясным блюдам. Необъяснимая потеря веса (за полгода более 10 процентов), без диет и физических нагрузок, повышение температуры тела без видимой причины, анемия и боль, сообщает «Вечерняя Москва».