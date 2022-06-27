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1 час назад

Врач назвала опасные болезни молодых

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Молодые люди тоже склоны заболеть опасными заболеваниями. Подробности рассказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в городе Санкт-Петербурге Екатерина Болотская.

Врач назвала опасные болезни молодых
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В своей практике я много раз встречалась с молодыми пациентами, которые в силу стереотипов не обращались вовремя к специалисту, что приводило к диагностике на поздних стадиях и ухудшению прогнозов», – пояснила врач.

Она рекомендовала ознакомиться с симптомами, на которые нужно обращать внимание, чтобы вовремя заподозрить заболевание. Среди них могут быть повышенная утомляемость при привычных нагрузках, нарушение питания: снижение аппетита, извращение вкуса, появление отвращения к определенным продуктам, чаще к мясным блюдам. Необъяснимая потеря веса (за полгода более 10 процентов), без диет и физических нагрузок, повышение температуры тела без видимой причины, анемия и боль, сообщает «Вечерняя Москва».

«Никто не застрахован от злокачественных заболеваний. Однако, проходя регулярное обследование (для ряда заболеваний разработаны скрининговые процедуры), соблюдая принципы здорового образа жизни, исключая факторы риска, своевременно обращаясь к специалистам, многие заболевания можно предотвратить», – подытожила врач.

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