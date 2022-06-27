Врачи научились будить пациента во время операции

«Теперь они могут пробуждать пациента мгновенно во время операций. Это необходимо, если, например, в процессе вмешательства требуется проверить корректность работы участков мозга: в таком случае пациент по просьбе медиков старается шевелить пальцами, говорить, кивать. При нарушениях функций врачи корректируют лечение прямо на операционном столе», — рассказали в пресс-службе регионального депздрава.